Gewapende overval bij Carrefour in Maasmechelen: “Hij mikte op mij met zijn wapen”

Maasmechelen

Een gewapende man pleegde vrijdagavond rond 18 uur een overval op de Carrefour aan de Koninginnelaan in Maasmechelen. De man bedreigde de kassierster en een winkelbediende met een handvuurwapen en ging er met de inhoud van een kassa vandoor. De overvaller vluchtte met de fiets richting de Rijksweg en wordt nog opgespoord. De lokale politie Lanaken-Maasmechelen voert het onderzoek.

Het zou gaan om een fors gebouwde man van rond de 45 jaar. Hij was in het zwart gekleed. “De dader is meermaals in de winkel geweest. Hier hangen overal camera’s. Wellicht wordt hij snel herkend en gevat”, luidt het hoopvol bij een personeelslid van de geviseerde Carrefour.

Onder schot

Na de feiten bleef de supermarkt dicht. ‘Gesloten wegens gewapende overval’, stond voor de ingangsdeur waar vele klanten rechtsomkeer moesten maken. “De overvaller mikte een keer op mij met zijn wapen”, vertelt een zwaar geschrokken kassierster.

Een andere winkelbediende werd tot drie keer toe onder schot gehouden. “Ik heb hem nog gevolgd via de Koninginnelaan maar ben dan richting Eisden dorp gereden. Waarschijnlijk is hij afgedraaid richting de Bloemenlaan waardoor ik hem kwijtspeelde”, besluit de vrouw.

Een vrouwelijke winkelbediende was enorm aangeslagen en werd opgevangen door de collega’s. De uitbaters van de keten Cretskens wilden niet reageren op de overval.