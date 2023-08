De lijdensweg van Raul (9): zo gruwelijk dat zelfs de politie het aanvankelijk niet geloofde

Vlak nadat ze het lichaam van Raul (9) dumpten in het Gentse Houtdok, wisten zijn moeder Yoana (30) en haar (ex-)vriend Nicu (34) elk spoor dat naar hem kon leiden. De kleren van de jongen lieten ze achter in openbare vuilnisbakken, net als de schoenen die ze droegen toen ze zijn lichaam verborgen. Alsof hij nooit had bestaan, in de hoop dat niemand hem zou missen. Blijft de vraag: waarom moest Raul het ontgelden? Een reconstructie.