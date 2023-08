“Lizzo geschrapt uit lijstje met mogelijke kandidaten voor Super Bowl-show”

Wie er op 11 februari 2024 het belangrijkste optreden in de Verenigde Staten zal geven, is nog niet bekend. Maar het zal alvast niet Lizzo zijn. Dat melden bronnen binnen de National Football League aan onder meer Daily Mail. “Gesprekken over Lizzo die deel zou kunnen uitmaken van de Halftime-festiviteiten, of het volkslied zou kunnen uitvoeren, zijn stilgevallen nu ze omringd is door schandalen”, zei de bron.

Die schandalen kwamen iets meer dan een week geleden aan het licht. Drie ex-danseressen klaagden Lizzo - echte naam Melissa Viviane Jefferson - aan voor het creëren van ondraaglijke werkomstandigheden. Zij beweren dat de zangeres hen seksuele handelingen liet verrichten met een banaan tijdens een bezoekje aan de erotische club de Bananenbar in Amsterdam. Ze zouden ook regelmatig spottende opmerkingen over hun gewicht hebben moeten verdragen, terwijl de zangeres body positivity net hoog in het vaandel draagt. De zangeres ontkent de aanklachten met klem, maar schakelde wel al een advocaat in.

Het Super Bowl-lijstje is niet het enige effect van de beweringen. Made In America, een groot festival waar Lizzo headliner zou zijn, besloot bijvoorbeeld het volledige festival te schrappen na het nieuws.

(sgg)