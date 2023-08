Oumi Rayane zag manlief Remco Evenepoel de wereldtitel pakken: “Hij had zelf eerst niet door dat hij gewonnen had”

“Het was enorm spannend. Met die kasseien op het einde weet je het nooit, dat kan echt erop of eronder zijn. Hij had zelf niet door dat hij gewonnen had”, vertelde Oumi aan onze redacteur in Schotland. “Hij heeft hier zo hard naartoe gewerkt, dan is het supertof dat het hem ook lukt.”

“Zondagavond (na afloop van het WK op de weg, red) hebben we nog iets gedronken met iedereen van de Belgische bond. Maar ik ben bewust niet in het hotel van de ploeg gebleven om hen goed te kunnen laten focussen. Ik zat de hele week alleen in Glasgow, maar ik heb me daar wel goed kunnen amuseren hoor. Vandaag ben ik dan naar hier gekomen. Dagen zoals vandaag maken het het allemaal waard.”

“Hij keek er wel naar uit. Dit was al maanden één van zijn doelen. Of we straks nog iets gaan drinken om het te vieren? Dat zullen we toch aan de bond moeten vragen. Ik hoop van wel, maar we kunnen sowieso niet te zot doen. De Vuelta komt er snel aan, maar Remco gaat eerst nog op stage.”