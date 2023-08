Hoe Peggy Gou vanuit Zuid-Korea op 1 geraakt in onze hitparade en de rest van de wereld

I guess it goes like na-na-na, na-na-na-na-na… De Zuid-Koreaans Peggy Gou (32) scoort wereldwijd dé zomerhit. Ook bij ons staat ‘It goes like nanana’ op één. Maar er zijn nog drie andere Peggy’s.

Ze blijven maar komen, de Zuid-Koreaanse successen. Een paar jaar geleden is het begonnen met de boysband BTS en in hun zog de meidengroep Blackpink. Dan kwam de Netflix-hit Squid game uit Zuid-Korea. En deze zomer dus voert de Zuid-Koreaanse Peggy Gou de hitlijsten wereldwijd aan, met de oorworm It goes like nanana.

Eigenlijk heet ze Kim Min-ji en komt ze uit Incheon (Zuid-Korea). Dochter van welvarende ouders die haar op haar veertiende al naar Londen stuurden, omdat vader (een professor communicatie) wilde dat ze haar talen kende. “Ik werd door een soort pleeggezin opgevangen en was een koppige rebel. Als ik niet wilde gehoorzamen, deed ik alsof ik hen niet begreep”, vertelde Peggy Gou aan The Guardian.

Op haar achttiende ging Gou aan het London College of Fashion mode studeren. “Maar ik ging nauwelijks naar de les. Ik zat meer in de underground nachtclubs Plastic People en Corsica Studios waar ik de technomuziek van de jaren 80 en 90 leerde kennen”, zei ze aan The Guardian. “Thuis hoorde ik die muziek nooit. Toen ik op Facebook een filmpje van mezelf achter een draaitafel postte, mocht ik meteen gaan deejayen in de Londense Book Club.”

“Ik stop met studeren”

Rond die periode belde Gou naar haar ouders in Zuid-Korea: “Ik stop met modestudies en ga in de muziek.” Vaders antwoord bracht haar op andere gedachten: “Je werkt je studies af of je komt nooit meer naar huis.”

Gou studeerde af, maar keerde toch niet terug naar huis. Ze ging naar Berlijn om zich in de club Berghain helemaal onder te dompelen in de housemuziek. Aan de site numeroberlin.be vertelde ze onlangs hoe ze daar overleefde. “Ik vond werk in een platenwinkel. Maar ik stootte er ook voor de eerste keer op het fenomeen malegating: mijn mannelijke collega’s sloten me uit wanneer ze diepzinnige gesprekken voerden over producers en platenfirma’s. Alsof ik als meisje daar niets van wist. Belachelijke gasten. Ik wist er meer van dan zij allemaal samen.”

In die Berlijnse eenzaamheid leerde Peggy Gou middels het online programma Ableton hoe ze zelf op de computer muziek kon maken. Af en toe stuurde ze iets op naar haar ouders, die lauw reageerden: “Hebben we daarvoor die dure modestudies betaald?”

Het wordt nooit iets

In 2016 keerde het tij. Gou werd steeds meer gevraagd als deejay in de hippe Berlijnse clubs. En ze bracht haar eerste ep uit. Zonder succes. Maar met een lelijke verwijt: “Je mengt te veel samples door elkaar. Je moet één goede ‘killer mix’ maken. Het wordt nooit iets met jou”, zei iemand van de platenfirma. Twee jaar later kreeg hij lelijk ongelijk. De single It makes you forget werd een hit in het dancemilieu, waar haar naam als deejay ondertussen al in hoofdletters werd geschreven.

Gous trein was vertrokken. Het wondermooie Starry night werd een hit, ook buiten het clubcircuit. De centjes die de deejay al verdiend had, investeerde ze direct in haar eigen platenlabel Gudu, Zuid-Koreaans voor ‘schoenen’. “Omdat ik de artiesten op mijn label schoenen wil geven waarmee ze hun eigen artistieke weg kunnen gaan”, zei ze tegen Vanity Fair. Zo, na de deejay en de zangeres was de derde Peggy een feit: de platenbaas.

“Maar ik ben Zuid-Koreaanse en ben dus behept met het idee dat je hard moet werken in het leven”, zei Peggy Gou tegen Flaunt Magazine. “Dus toen Virgil Abloh van Louis Vuitton me vroeg een streetwear-lijn te creëren, heb ik direct ja gezegd en daarna gebeld naar mijn ouders en haast geroepen: Kijk eens, ik doe toch iets in de mode.”

Met dank aan Kylie Minogue

En zo ontstond kledinglijn Kirin (Koreaans voor giraf “omdat die altijd het overzicht bewaart”), de vierde pijler van het Peggy Gou-imperium. Ze telt nu echt mee. Als deejay reist ze constant de wereld rond (onlangs stond ze nog bij ons in Dour) en op Instagram heeft ze ondertussen 3,5 miljoen volgers.

Nike gebruikte haar al in een campagne en vorige jaar werkte ze voor ijsjesgigant Magnum samen met Kylie Minogue voor een herwerkte versie van Can’t get you out of my head. Daarin zit het catchy fragment “La-la-la-la-la-la-la-la I just can’t get you out of my head”. Het is niet ver zoeken waar Gou de inspiratie haalde voor haar actuele wereldhit “I guess it goes like na-na-na, na-na-na-na-na”.