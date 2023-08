Wout van Aert over wereldtitel tijdrijden van Remco Evenepoel: “Het bewijst wat een klasbak hij is”

Vijfde - Wout van Aert kon niet verstoppen dat hij op meer had gehoopt op het WK tijdrijden. “Misschien was ik net wat te behoudend gestart.” Al maakte de wereldtitel voor landgenoot Remco Evenepoel wel wat goed. “Het is superknap dit als lichtgewicht te doen op dit parcours.”

“Of ik hier tevreden mee ben? Ja en nee”, stak Wout van Aert van wal voor de camera’s van Sporza. “Ik heb er het maximum uitgehaald denk ik, maar het was toch enigszins schrikken hoever ik achter stond. Mijn gemiddelde wattage lag zeer hoog, meer kan ik niet verwachten. Ik kon niet sneller, maar het is zeker waar dat ik op een beter resultaat had gehoopt.”

Nochtans had Van Aert tijdens de wedstrijd geen idee hoeveel zijn achterstand op de verrassende Joshua Tarling, die voor hem gestart was, bedroeg. “De communicatie verliep niet goed, dat was een beetje ambetant. Ik wist dus niet hoever ik achter lag, maar misschien was dat maar goed. Tarling is de verrassing van het WK.”

Te traag gestart?

Van Aert stelde zich achteraf wel vragen bij zijn indeling. “In het eerste stuk mocht je toch niet te veel tijd laten liggen. Misschien ben ik daar wel net wat te behoudend gestart. Op het einde voelde ik me nog wel goed, maar veel tijd bleek ik daar niet mee goed te maken. Of het toeval is dat iedereen die goed was op het WK op de weg vandaag minder was? Blijkbaar niet. Maar gevoelsmatig wil ik het daar niet op steken. Ik voelde me echt wel klaar om een tijdrit te rijden.”

De zilveren medaille van 2020 en 2021 had ook nog mooie woorden over voor kersvers wereldkampioen Evenepoel. “Je kan zijn wereldtitel maar moeilijk een verrassing noemen, hij steekt er vaak bovenuit in de tijdrit. Chapeau voor hem, het is superknap dit als lichtgewicht te doen op dit parcours. Het bewijst wat een klasbak hij is.”