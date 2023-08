Remco Evenepoel spreekt over “superdag” na wereldtitel tijdrijden: “Ik kon nog harder”

“Ik hoorde dat ik de eerste Belg ooit ben die wereldkampioen tijdrijden wordt. Dat is geweldig”, straalde Remco Evenepoel achteraf. “Dit was één van mijn grootste doelen van het seizoen. Het is ook leuk dat ik het kon doen op zo’n zwaar parcours, dat misschien niet perfect was voor een kerel van mijn gewicht. Ik had gewoon een supergoeie dag.”

Dat bleek. “Om eerlijk te zijn, kon ik nog harder en sneller rijden dan mijn pacing plan. Ik kon nog 10 tot 15 watt bijdoen en voelde na dertig minuten dat ik nog niet op mijn limiet zat. Bij het tweede tussenpunt wist ik ook dat ik sneller was dan Pipo (Filippo Ganna, red). Dat gaf een boost, zeker omdat er toen net een stuk aankwam dat fel op en af ging. Die laatste klim was nog een extra mes in de benen. Maar ik ben hier superblij mee.”

Evenepoel kreeg nog de vraag of hij dit als revanche zag voor het WK op de weg. “Het is jammer dat we daar tweede werden met Wout van Aert”, aldus Evenepoel. “Voor mij was die race te zwaar, te explosief. Ik had wel goeie benen, maar het was gewoon niet mijn type race. Dat was vandaag veel meer het geval. (lacht) We hebben ons hier lang op gefocust, ik ben blij dat al die uren nu uitbetaald worden.”