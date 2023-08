Telg van beruchte prostitutieclan aangehouden na dodelijke schietpartij in Zelzate

J.B. woont samen met zijn dochter en zoon in de Koningin Fabiolalaan in Zelzate. Woensdagavond ontstond een hevige discussie met zijn ex-vrouw L., die samen met haar broer plots voor de deur stond. Waarover de discussie ging, is nog steeds niet duidelijk, maar ondertussen is wel geweten wie de schoten loste. De buurtbewoners werden er rond 22.30 uur door opgeschrikt. Zij waren getuige van een hevig gevecht voor de deur. J.B. schoot verschillende keren op zijn schoonbroer. De man overleefde het niet. De man is nu aangehouden door de onderzoeksrechter. Zijn zoon en dochter werden vrijgelaten.

Slachtoffer P.W., beter gekend als ‘Polleke pooier’ — © RR

J.B. leefde al ruim een jaar gescheiden van zijn vrouw L. Die besloot een jaar geleden haar boeltje te pakken, alles achter te laten en te verhuizen naar Thailand. Ze volgde daarmee het voorbeeld van haar broer P. Haar twee kinderen bleven bij hun vader wonen.

LEES OOK: Ruzie bij beruchte prostitutieclan eindigt in dodelijke schietpartij: “Mijn kind lag boven te slapen, en plots hoorde ik drie schoten”

De Italiaanse familie met peetvader Vittorio Bombello is berucht in het Gentse prostitutiewereldje. Slachtoffer P.W. is zelf niet geheel onbesproken en zou ook banden hebben gehad met het prostitutiemilieu. Hij hield er de bijnaam ‘Polleke pooier’ aan over. Ondertussen woonde hij al ongeveer een jaar in Thailand met zijn zus.