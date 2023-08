Inwoners getuigen over inferno op Hawaï: “Ik moest van de politie in zee vluchten, ook al woedde er een orkaan”

Al minstens 55 mensen zijn omgekomen bij de hevige natuurbranden op Hawaï. Duizenden anderen zijn dakloos nadat ze hun huizen in vlammen zagen opgaan. Sommigen sprongen zelfs in de oceaan om aan het vuur te ontsnappen. “We probeerden nat te blijven om niet te verbranden.”

“We bleven ontploffingen en geschreeuw horen. Het leek wel een horrorfilm”, vertelt Ydriss Nouara, inwoner van het Hawaïaanse eiland Maui, dat sinds dinsdag geteisterd wordt door natuurbranden. Hij getuigt over hoe hij ontkwam aan het vuur door in de oceaan te springen. “Ik belde de politie, maar ze konden niet komen. Wanneer ik hen voor de derde keer opbelde, zeiden ze me dat ik in het water moest springen. Ik was verbaasd, want er woedde ook een orkaan”, zegt hij. Maar hij deed het toch. “De stroming trok ons mee en er viel veel puin op ons. We probeerden nat te blijven om niet te verbranden.” Na drie uur schoten de reddingswerkers Nouara uiteindelijk te hulp.

Lahaina werd compleet verwoest. — © AP

Vooral Lahaina, een historische stad aan de westkust van het eiland Maui die erg in trek is bij toeristen, werd zwaar getroffen. “Heel Lahaina is weg”, zegt de Nederlandse Jaco van Delden, die vrijwilliger is bij het Rode Kruis op Hawaï. “Ik heb gehoord dat er meer dan duizend gebouwen zijn verwoest. Er zijn filmpjes op sociale media van mensen die overal lichamen zagen liggen.”

Eén van hen was Tiffany Winn die een toeristische winkel uitbaat in Lahaina. Zij vertelde tegen het Amerikaanse persbureau AP dat ze een rij uitgebrande auto’s zag staan toen ze de schade aan haar winkel kwam opmeten. In enkele auto’s zaten nog mensen die niet op tijd konden ontsnappen en omgekomen zijn. “Ze probeerden nog te vluchten, maar kwamen vast te zitten in het verkeer”, zegt Winn.

© via REUTERS

De inwoners van Lahaina die wel tijdig konden vluchten, blijven met veel vragen achter. “We weten van niks. Er is geen telefoonverbinding, geen wifi. We krijgen slechts mondjesmaat info via de autoradio’s”, vertelt Julie Lundy, die dinsdag geëvacueerd werd uit haar huis in Lahaina. “Niemand weet eigenlijk of z’n huis nog rechtstaat.”

Kussens, pampers en shampoo

Ook de hulpverlening komt maar traag op gang. Dat vertelt de Vlaamse Claudia Gooris, die zeven jaar geleden naar Hawaï verhuisde, aan VRT NWS. “Er zijn veel donaties en er zijn vrijwilligers die de slachtoffers willen helpen, maar de hulp raakt niet in Lahaina. Het is daar een grote puinhoop. De inwoners die er vastzitten, raken gefrustreerd.”

Onder de vrijwilligers is ook een bekend gezicht. De Amerikaanse televisiepresentatrice Oprah Winfrey kwam langs in een van de evacuatieposten om te vragen wat de slachtoffers nodig hadden. “Het is overweldigend hier”, zegt ze terwijl ze kussens, pampers en shampoo uitdeelt. “Maar ik ben blij dat zoveel mensen alles doen wat ze kunnen om de slachtoffers te ondersteunen.”