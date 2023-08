De spanning én de uitbarsting: zo beleefden supporters in Schepdaal WK-zege van Remco Evenepoel

Remco Evenepoel heeft zich in het Schotse Stirling, als eerste Belg ooit, gekroond tot wereldkampioen in het tijdrijden. In zijn thuisbasis Schepdaal kwamen fans samen aan supporterscafé In de Rustberg om de weg naar de overwinning van hun gouden ereburger te volgen. Eerst in stille spanning, maar daarna volgde de ontlading.