Belgische speurder keert terug uit VS met nieuwe leads in kindermisbruikdossiers

Een Belgische speurder heeft in de Amerikaanse hoofdstad Washington D. C. deelgenomen aan de internationale taskforce Operation Renewed Hope. De taskforce heeft foto’s en video’s van kindermisbruik geanalyseerd met als doel slachtoffers, daders en locaties te identificeren. De operatie heeft 311 potentiële identificaties opgeleverd. Ook de Belgische speurder keert terug naar ons land met nieuwe leads. Dat meldt de federale politie vrijdag.

Homeland Security Investigations, de voornaamste onderzoeksafdeling van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid, organiseerde Operation Renewed Hope. Een speurder van de dienst Child Abuse van de Directie voor de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit (DJSOC) werkte in Washington D. C. drie weken samen met speurders van Homeland Security Investigations, de FBI, het International Center for Missing and Exploited Children, Interpol, Europol en andere politiediensten van over de hele wereld.

De deelnemende speurders brachten materiaal mee uit dossiers waarop ze vastliepen. Op basis van details in de beelden, zoals landschappen of de gehanteerde taal, trachten ze de foto’s en video’s te lokaliseren. Zo konden ze slachtoffers, daders en locaties identificeren. In de Verenigde Staten en Canada werden al een aantal arrestaties uitgevoerd.