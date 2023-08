Enorme satelliet stort neer in Chinees dorpje maar mist woningen op een haar na

Inwoners van het dorp Taizi Temple in het noorden van China beleefden woensdagochtend de schrik van hun leven toen een enorme satelliet vanuit de ruimte in hun dorpje neerstortte. Beelden tonen hoe ze na de crash uit angst, maar ook uit bewondering, uit hun - gelukkig nog intacte - woning komen om naar het indrukwekkende wrak te kijken.

(lvdw)

