Hij doet het: Remco Evenepoel klopt ijzersterke Filippo Ganna en wint als eerste Belg ooit het WK tijdrijden

Remco Evenepoel (23) heeft het gedaan. In het Schotse Stirling was hij op het WK tijdrijden net sneller dan een ijzersterke Filippo Ganna (27) en de verrassende youngster Joshua Tarling (19). Evenepoel is de eerste Belg ooit én de jongste renner ooit die wereldkampioen tijdrijden wordt, één jaar na zijn wereldtitel op de weg in Australië. Wout van Aert (28) werd vijfde.

Op het parcours van 47,8 kilometer in Schotland deed de Brit Joshua Tarling al vroeg de hoofden draaien met een eerste tussentijd van 14’03”. Indrukwekkend, zeker toen Wout van Aert bijna een dikke halve minuut meer bleek nodig te hebben voor de eerste 12,6 kilometer en grote namen als Tadej Pogacar en Geraint Thomas niet sneller konden.

Maar toen moest Filippo Ganna nog komen. De Italiaanse referentie in het tijdrijden klokte zowaar af op 13’57”. Remco Evenepoel snorde even later voorbij op 14’01”. Toen al was duidelijk dat titelverdediger Tobias Foss (doorgekomen op 14’30”) en vice-wereldkampioen Stephan Küng (14’37”) het podium hoogstwaarschijnlijk niet meer zouden halen.

Zeker toen bleek dat de 19-jarige Welshman Josh Tarling niet verzwakte. Na het tweede tussenpunt was hij al een dikke minuut sneller dan Van Aert. Ook geen podium voor hem - dat lag toen al vast. Op de achtergrond glipte het achterwiel van Evenepoel bijna weg - de man uit Schepdaal gesticuleerde daarna boos naar de motard die hem volgde.

Van Aert vijfde

Tarling zette met een tijd van 56’07” de besttijd neer - Van Aert finishte op 49 seconden, een tijd die hem uiteindelijk een vijfde plek zou opleveren. Rohan Dennis zag een kans op een sterke tijd nog verpest doordat hij in de laatste bocht nog een nieuwe fiets nodig had. Maar intussen bleek bij het tweede tussenpunt dat Evenepoel de rol overgenomen had van Ganna. De Italiaan deed eerst dertien seconden af van de besttijd van Tarling, maar Evenepoel had nog een tandje bijgestoken: hij was nog eens twaalf seconden sneller dan Ganna.

Het bleef echter nagelbijten tot het einde, want in het laatste deel leek Ganna zijn achterstand seconde per seconde weg te knabbelen. De Italiaan kon Tadej Pogacar als richtpunt gebruiken - die werd meedogenloos ingehaald - en klokte af op een straffe 55’31’.

Maar veel tijd om zich te vergapen aan de nieuwe besttijd hadden ze niet in Schotland: Evenepoel kwam er al aangestormd. Na het wereldkampioenschap op de weg vorig jaar stormde hij meedogenloos naar zijn eerste wereldtitel tijdrijden bij de profs. Twaalf seconden hield hij bij de streep over op Ganna. Titelverdediger Tobias Foss en vicewereldkampioen Küng werden uiteindelijk elfde en twaalfde, op ruim twee minuten van de nieuwe wereldkampioen.

Bij de junioren werd Evenepoel in 2018 al eens wereldkampioen tijdrijden. Bij de elite stond hij drie keer eerder op het podium: in 2019 als tweede achter Rohan Dennis, In 2021 als derde achter Ganna en Van Aert en vorig jaar eveneens als derde, achter Foss en Küng.