Medische wereldprimeur: computer herkent syndroom via gezichtsscan kind

Via de scan van een kindergezichtje kan een computer herkennen welke ontwikkelingsstoornis het kind heeft als gevolg van een genetische afwijking. Met dit slimme computermodel zorgen Nederlandse onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen voor een medische doorbraak. Het computermodel op basis van artificiële intelligentie is vrij beschikbaar voor alle artsen, ook in ons land.

“Wij hebben het algoritme, het computermodel, dat werkt met kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld en getraind. Er zitten nu veertig syndromen in het model en voor die syndromen werkt het systeem goed. Dit model kan je verder trainen en voeden om uiteindelijk tot wel duizend bestaande syndromen en ontwikkelingsstoornissen te komen, zelfs de meest zeldzame. Maar daar zullen wel een paar jaar overheen gaan”, zegt Bert de Vries, klinisch geneticus en onderzoeksleider bij Radboudumc, het academisch ziekenhuis in Nijmegen.

Reuzenstap

De ontwikkeling van de slimme gezichtsscan is een reuzenstap in het opsporen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. “Vooral omdat de arts dankzij dit krachtige hulpmiddel sneller een diagnose kan stellen”, zegt de onderzoeker.

© Shutterstock

“Stel dat een ouder met zijn kind naar een dokter gaat omdat de ontwikkeling niet verloopt zoals verwacht. Dan bekijken we eerst alle genen. Bij ernstige afwijkingen in de genen gaan we duiden wat dit betekent. Tot nu toe kon een arts in 10 tot 30 procent van de onderzoeksresultaten enkel vaststellen dat er een afwijking is in een gen, maar konden we niet zeggen wat dit nu betekent. Dankzij de gezichtsscan kan dit wel. Afwijkingen in het gezicht worden gelinkt aan bepaalde syndromen. We kennen allemaal kinderen met het syndroom van Down. Daar zijn de gezichtskenmerken erg zichtbaar, maar soms zijn ze subtiel en minder herkenbaar. De gezichtsscan helpt de arts dan.” Artsen hebben zelf ook een ontwikkeld oog voor uiterlijke kenmerken die kunnen wijzen op een genetische aandoening, maar ook zij zien niet alles. Het computermodel doet metingen op een foto en kijkt dan of de ogen bijvoorbeeld verder uit elkaar staan, of dat de neus een ietwat andere vorm heeft. Het computermodel legt dan verbanden met specifieke genetische afwijkingen.

Voordelen

De gezichtsscan is goed nieuws voor ouders en kinderen. Het scheelt heel wat onderzoeken, tijd en ook menselijk leed. “Sommige moeders vragen zich - onterecht - af of ze iets fout deden tijdens de zwangerschap. Genetisch materiaal verandert gewoon als het doorgegeven wordt aan het nageslacht, kort voor of rond de bevruchting. Dankzij dit computermodel weten ouders sneller wat er aan de hand is. Bovendien kan de behandeling van het kind sneller en beter worden uitgevoerd. Dit brengt rust”, zegt Bert de Vries.

Aan bepaalde syndromen zijn specifieke lichamelijke afwijkingen gekoppeld, zoals hartklachten of nierafwijkingen. Sommige syndromen, zoals autisme, kunnen dan weer tot gedragsproblemen leiden. Die syndromen kunnen dan na een correcte diagnose ook beter worden opgevolgd.

Steeds slimmer

De onderzoekers benadrukken dat de dokter altijd aan het roer blijft staan en zelf de diagnose stelt. Dankzij artificiële intelligentie wordt zijn hulpmiddel, de computer, steeds slimmer. “Op termijn zal er mogelijk geen koppeling meer nodig zijn met de genetica van een kind en volstaat een gezichtsscan om de syndroom-diagnose te stellen”, voorspelt de klinisch geneticus, “hoewel dit dan mogelijk alsnog een genetische bevestiging vereist”.

Alle artsen mogen vrij beschikken over het computermodel dat een gezicht analyseert. “Wel zullen de artsen dit computermodel verder moeten aanvullen met informatie over specifieke syndromen en hun symptomen opdat het steeds slimmer wordt en steeds meer ontwikkelingsstoornissen kan herkennen.” Computers die onze intelligentie nabootsen, verbeteren zichzelf op basis van de gegevens die ze krijgen. Zo kunnen artsen elke dag beter en uitgebreider ondersteund worden.