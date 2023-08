Onderzoek naar sojateelt in Merelbeke. — © lvi

Kwaliteitsvolle soja telen in Vlaamse grond: nieuw onderzoek toont aan dat het wel degelijk kan. Het lijkt een kwestie van jaren voor landbouwers aan de slag kunnen met het gewas. Dat is goed nieuws voor de boeren én de strijd tegen ontbossing in subtropische gebieden.