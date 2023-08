Lanaken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) investeert welgeteld 20.207,04 euro om de schoolomgevingen van ‘t Wezeltje in Veldwezelt, ‘t Bieske in Gellik en In De Engelse Hof in Lanaken-centrum veiliger te maken. Dit gebeurt via de Vlaamse subsidie ‘veilige schoolomgeving’.