Wellen

Ze leerden mekaar kennen tussen de olifanten, ondertussen vertoeven Jonas Dedeyne (42) en Sarah Royen (32) dagelijks tussen de aardbeien. Sinds de zomer van 2019 baten ze in Wellen B&B De Bonderbei uit, die maandag te bewonderen is in Met 4 in Bed. Al was het niet evident om de vakwerkhoeve te verbouwen tot gastenverblijf. “‘s Nachts sloegen de vlammen plots door het dak.”