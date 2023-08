Vlaanderen wil met deze elf atleten zestal boten op Olympische Spelen in Parijs krijgen

De Vlaamse roeiers en kajakkers hebben de laatste rechte lijn richting Parijs 2024 ingezet. Dat doen ze met elf atleten. Met de komende weken de WK’s voor de deur - in Duisburg voor de kajakkers, in Belgrado voor de roeiers - nadert ook het belangrijkste moment om een ticket voor Parijs af te dwingen.

In het kajak wordt er veel verwacht van het duo Hermien Peters - Lize Broeckx in de K2 op de 500 meter. Zij werden al twee keer derde op een WK en tweede op een EK, dromen van olympisch eremetaal is gewettigd. Hermiens broer Artuur doet op het WK in Duisburg de dubbel: de K1 1000 meter en met Bram Sikkens de K2 500 meter. Top-zes in Duisberg is nodig voor een olympisch ticket. De jonge Gabriel De Coster (22) moet zijn olympisch ticket afdwingen door een plek in de top-vijftien in de landenranking op het WK in Londen.

In het roeien is het de ambitie om drie boten te kwalificeren voor Parijs en er minimaal één medaille te behalen, de eerste sinds Annelies Bredael in Barcelona 1992. Om dat doel te bereiken wordt gerekend op zes atleten. Zij zijn toegewezen aan de volgende boten: Aaron Andries en Tristan Vandenbussche bij de dubbel zwaargewichten (M2X), Tim Brys in de skiff bij de zwaargewichten (M1X) en Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe bij de dubbel lichtgewichten (LM2X), met Marlon Colpaert als reserve. Zwaargewichten Gaston Mercier, Ward Lemmelijn en Ruben Claeys zijn voorlopig niet meer in de running.