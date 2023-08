‘SOS Piet XL’ krijgt een nieuw seizoen

Dubbel feest voor Piet Huysentruyt: hij werd in juni opa van kleinzoon Joshua en binnenkort starten de opnames van het nieuwe seizoen van SOS Piet XL. In 2022 mocht Huystentruyt, negen jaar na het stopzetten van de originele reeks, opnieuw het land rondtrekken om amateurkoks allerhande – voor het eerst zaten er ook telkens Bekende Vlamingen bij – te helpen in de keuken. Dat vertelde hij vanochtend aan Het Laatste Nieuws.

“Ik had het niet verwacht, maar SOS blijkt nog altijd succesvol”, klonk het vorig jaar in deze krant. “Eén van de afleveringen stond geprogrammeerd tijdens een match van de Rode Duivels én toch haalden we nog 220.000 kijkers. Straf. Alles viel dit jaar in zijn haak.” Binnenkort viert de kok ook de tiende verjaardag van Likoké, zijn restaurant in Frankrijk. Om dat te vieren, gaat hij er nog één keer zelf achter het fornuis staan.