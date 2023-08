Op vakantie, tijdens een daguitstap naar de kust of de Ardennen of op een terrasje om de hoek: wat een mens deze zomer ook doet, eten moeten we sowieso. En om je te helpen bij al die rijkelijk gevulde menukaarten stellen we Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA wekelijks voor een dilemma: wat is nu het gezondst? Vandaag: tiramisu of chocomousse.