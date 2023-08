Nog zes winkels van Delhaize geblokkeerd

Delhaize is erin geslaagd acht van de veertien winkels die vrijdagochtend gesloten of geblokkeerd waren door vakbondsacties, in de loop van de dag weer toegankelijk te maken voor klanten. Dat zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Aan het begin van de voor supermarkten traditioneel drukke vrijdagavond, zijn dus nog zes Delhaize-vestigingen geblokkeerd. Het gaat om twee winkels in Brussel, twee in Henegouwen en twee in Luik, zegt Dekelver.

Delhaize stuurt deurwaarders naar de geblokkeerde winkels. In Brussel beschikt de directie over een bevelschrift van een rechter om de winkels weer toegankelijk te maken.

Het sociaal conflict bij Delhaize is nu al maanden aan de gang. De supermarktketen kondigde in maart aan dat het zijn 128 winkels in eigen beheer wil afstaan aan zelfstandige uitbaters. De vakbonden verzetten zich daartegen en voerden herhaaldelijk actie.