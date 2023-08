Doelman Zion Suzuki paraat in Sint-Truiden, maar nog niet speelgerechtigd

De nieuwe doelman van STVV, Zion Suzuki, is geland in Sint-Truiden. De talentvolle Japanner, die straks Daniël Schmidt moet opvolgen, komt zoals geweten op huurbasis over van de Urawa Reds. Wel moet Suzuki, 1m90 groot, nog geduld oefenen. De procedure om hem speelgerechtigd te krijgen, is aan de gang. De club verwacht dat de papieren van de 20-jarige bonk eind volgende week pas in orde zullen zijn. Vanaf dan kan hij Daniël Schmidt, Jo Coppens en Matt Lendfers het vuur aan de schenen leggen.

(lees verder onder de foto)

© Facebook STVV

Intussen blijft het stil rond het vertrek van Daniël Schmidt. Het immer betrouwbare sluitstuk van de Kanaries wacht op een nieuwe club uit het buitenland, nadat hij eerder een voorstel van Club Brugge weigerde. Naast Suzuki moet ook Joel Fujita nog wachten vooraleer hij kan aantreden voor STVV. Ook zijn administratie is nog niet volledig.