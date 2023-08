Elfde buurtfeest in de Jef van Hoofstraat

Met 34 waren ze, zowel jong als oud. Het organiserend comité had gezorgd voor een prachtige locatie in de brandweerkazerne met dank aan brandweerman Kurt, want het regenweer had ervoor gezorgd dat het geen openlucht feestje werd."We werden ontvangen met een cava waarmee geklonken werd op de pensionering van Bruno", klinkt het. “We genoten van de heerlijke barbecue en de zelfgemaakte ijsbollen. Naast cornhole werd ook een tornooitje darten gespeeld. Het jaarlijkse optreden van tonprater Jos mocht niet ontbreken. Het was weer een gezellig topfeestje met veel sfeer met dank aan het comité voor de puike organisatie."