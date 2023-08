Geboorte van Amaurie zorgt voor viergeslacht in Pelt

Op 9 maart 2023 werd Amaurie Verschuren geboren. Zo is er nu een viergeslacht in vrouwelijke lijn in de familie met baby Amaurie, mama Sophie, omi Nicole Swennen (61) uit Koersel-Beringen, en overomi Lena Straetemans (91) uit Bree. "We zijn zo trots op onze flinke meid. Het is zo'n zalig kindje", klinkt het bij mama en kersverse bruid Sophie.