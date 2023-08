Studenten UHasselt steunen Een Hart voor Limburg

Op 10 mei organiseerden de studenten van UHasselt de eerste editie van de UHasselt Students’ Employer Award.Alle deelnemers lieten zich van hun meest enthousiaste en creatieve kant zien maar de winnaar van de UHasselt Students’ Employer Award 2023 werd Cegeka. De samenwerking tussen de studenten, het managementteam, Phil Verheyen, Marc Beenders en Els Huysman liep zeer vlot. De dag werd afgesloten met een awardshow die werd gepresenteerd door Virginie Claes, die tevens ambassadeur is van Een Hart voor Limburg. Het werd de afsluiter van een zeer succesvolle evenement.Het was zo een succes dat de studenten een cheque van maar liefst 2500 euro konden overhandigen aan Een Hart voor Limburg.Dankzij de studenten van UHasselt kan Een Hart voor Limburg weer nieuwe kansen creëren in Limburg want zoals altijd gaat iedere cent naar projecten die inzetten op het welzijn van Limburgse kinderen en jongeren.