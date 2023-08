Nooit te oud om te racen: Neos Genk scheurt rond op Horensbergdam

"Eerst kregen we info en ‘n rondleiding over de werking van het circuit en keken we wat rond naar de mooi beschilderde karts. Horensbergdam is een topper in de wereld van de kartcircuits. Het circuit profileert zichzelf als 'Home of Champions'. Verschillende Formule 1-wereldkampioenen, zoals Michael Schumacher, Fernando Alonso, Nico Rosberg , Lewis Hamilton en Sebastian Vettel, hebben in het verleden in Genk geracet. Ook de Nederlandse Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen begon in 2005 op zevenjarige leeftijd met karten in Genk." "Dan was het de beurt aan een 10 tal-moedigen, onder wie twee dames, om zich op ‘t circuit te bewijzen.Na de nodige briefing en de helm met balaklava ( soort muts onder de helm) en handschoenen aan, was het tijd om plaats te nemen in de karts. Zo’n 15 minuten, vol van adrenaline, gaf eenieder het beste van zichzelf .Daarna volgde een receptie met huldiging van de winnaars. Verbazend genoeg ging de zege naar de oudste deelnemer nl, Willy. Dit bewijst nog maar eens dat ze bij Neos te maken hebben met actieve senioren“, klinkt het. Nadien volgde een heerlijk pastabuffet en werd er nog goed gebabbeld en gelachen.