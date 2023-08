Na Nikola Jokic geeft nu ook NBA-sterspeler Giannis Antetokounmpo forfait voor WK basketbal

Giannis Antetokounmpo, sterspeler bij de Milwaukee Bucks en Grieks international, zal niet te zien zijn op het WK basket in Japan, Indonesië en de Filipijnen. Dat maakte de basketbalspeler vrijdag zelf bekend via Twitter. De tweevoudige MVP in de NBA is nog niet hersteld van een knieoperatie, die hij vorige maand ondergaan heeft.

“Iedereen weet dat mijn passie en liefde voor het nationale team niet veranderd is en nooit zal veranderen”, schreef Antetokounmpo. “Sinds het einde van mijn NBA-seizoen heb ik mijn lichaam tot het uiterste gedreven om de speler te zijn die ik moet zijn om ons team te helpen zijn doelen te bereiken. Na maanden van werk en talloze meetings met de medische staf is het duidelijk dat ik niet klaar ben om mee te doen op het niveau dat ik nodig heb voor een WK. Het is geen keuze, maar de enige optie als ik weer op het niveau wil komen dat ik door hard werken heb bereikt. Mijn persoonlijke doel en het doel van het team is om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2024 en ik zal vereerd zijn om mijn land volgend jaar te vertegenwoordigen.”

De Griek is na de Servische topspeler Nikola Jokic, de MVP van het afgelopen seizoen, de tweede opvallende afwezige op het WK. Hij koos ervoor een pauze in te lassen na een lang seizoen waarin hij zijn eerste NBA-titel won met Denver.

Op het WK, dat van 25 augustus tot 10 september plaatsvindt, is Griekenland ingedeeld in groep C met de Verenigde Staten, Jordanië en Nieuw-Zeeland.