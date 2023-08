Eerste gouden plak op WK paracycling: handbiker Maxime Hordies pakt tweede wereldtitel op rij op de weg

Na zijn zilveren plak van woensdag in de tijdrit heeft handbiker Maxime Hordies vrijdag goud veroverd in de wegrit van de H1-categorie op het WK paracycling in Schotland. De Brabantse krachtpatser haalde het na 46,8 km in en om Dumfries & Galloway solo in een tijd van 1u21:17. Het zilver was twintig seconden later voor de Italiaan Fabrizio Cornegliani. De Zuid-Afrikaan Nicolas Pieter du Preez (+0:21), woensdag winnaar in de tijdrit, griste het brons mee.