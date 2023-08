Festa Toscana op 15 augustus in Nieuwerkerken

Het in ondertussen een jaarlijkse gewoonte in Nieuwerkerken: Festa Toscana op 15 augustus. Dat is een Italiaanse feestje dat in het teken staat van de ‘jumelage’ met Chiesanuova, oftewel Nieuwerkerken in het Italiaans.

Al sinds 1999 is Nieuwerkerken verbroederd met het Toscaanse San Casciano in Val di Pesa. Dit pittoreske stadje, op zo’n 15 kilometer van Firenze, ligt in het hart van de Chianti Classico streek. De reden van de jumelage met Nieuwerkerken ligt in het feit dat een deelgemeente Chiesanuova heet, wat Italiaans is voor Nieuwerkerken. Het eerste Festa Toscana ging in 2019 door om het twintigjarig jubileum van de jumelage te vieren. Na twee coronajaren volgde een succesvolle tweede editie in 2022. En dit jaar dus opnieuw, met steeds dezelfde formule. Zo vindt het Festa Toscana plaats op maandag 15 augustus plaats in en rond ontmoetingscentrum De Brug in Nieuwerkerken. Mensen van Nieuwerkerken, maar ook van daarbuiten, zijn welkom tussen 14 en 21 uur. De toegang is gratis. Wie langs komt, krijgt een proevertjeskaart en kan enkele Toscaanse specialiteiten proeven. Er is ook een delegatie uit San Casciano present. Zij laten lokale wijnen proeven, en geïnteresseerden kunnen ook olijfolie bestellen. Verder komen enkele foodtrucks en voor de kinderen is er bovendien animatie voorzien. Van 14 tot 17 uur speelt de band We Two live muziek. len

Dinsdag 15 augustus: Festa Toscana, Ontmoetingscentrum De Brug, Kerkstraat 129, 3850 Nieuwerkerken