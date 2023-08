Union-trainer Alexander Blessin verzekert dat er versterking op komst is: “Dus nee, ik word niet nerveus door al die vertrekkers”

Al negen spelers verlieten Union deze zomer. Deze week nog Senne Lynen en Bart Nieuwkoop. Toch blijft coach Alexander Blessin rustig. “We wisten dat Senne zou vertrekken, de vraag was alleen wanneer. Dat Bart vertrok, was wel wat een verrassing. Of ach, eigenlijk toch niet. Hij had nog maar een jaar contract en de club van zijn jeugd kwam aankloppen. Bovendien speelt die dan ook nog eens in de Champions League. In zo’n situatie is het logisch dat hij vertrekt. Net zoals het logisch is dat er na een drietal jaar een einde aan een spelerscyclus komt. Nieuw bloed is nooit slecht. Het bestuur was er wel op voorbereid dat veel spelers zouden vertrekken en ze hebben mij dat ook heel open verteld voor ik hier tekende. Ik denk ook dat er nu niemand meer zal vertrekken, al weet je het nooit in het voetbal.”

Blessin fan van Rits

Union hoopt intussen op Mats Rits als vervanger van Lynen op het middenveld, maar Blessin wil daar voorlopig weinig over kwijt. “Toen ik nog coach van KV Oostende was, haatte ik hem omdat hij tegen ons scoorde. (lacht) Hij is dus zeker een goede speler, maar ik kan er weinig over zeggen omdat hij nog onder contract ligt bij een andere club. Wat ik wel kan zeggen, is dat er zeker nog spelers bij komen die ons team beter zullen maken. Ik word dus niet nerveus. Ik begrijp dat de fans wel wat nerveus worden, maar hier wordt achter de schermen echt hard gewerkt. We zijn er intern allemaal van overtuigd dat er oplossingen komen.”

© Isosport

Nieuwe spits op komst

“We staan heel dicht bij een nieuwe spits. Voor Bart Nieuwkoop hebben we zeker ook een vervanger nodig. Zo’n little horse dat de hele lijn blijft afrennen. (lacht) Dat komt wel goed. We hebben ook nog Casper Terho, Guillaume François en Kevin Mac Allister voor die wingbackpositie. Noah Sadiki kan dat ook, maar hij heeft nog wat tijd nodig omdat hij uit een blessure terugkeert en voordien weinig speeltijd kreeg.”

Of de vele vertrekkers ervoor zorgen dat de ambities dit seizoen lager liggen? “Mijn ambities zijn niet veranderd”, antwoordt Blessin resoluut. “De verwachtingen van de fans zijn hoog en dat begrijp ik. Ik wil vooral elke wedstrijd winnen en hongerige spelers zien. Er komen zeker nog spelers bij die bij onze stijl passen en ons beter maken als een team. Het ziet er goed uit, maar we moeten niet arrogant zijn. We willen meer dan 6 op 6.” OHL is gewaarschuwd.