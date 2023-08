Daniel is moderator van een Facebookgroep met meer dan 700 leden over de Dacia Duster — © Boumediene Belbachir

Een statussymbool op de weg is het nog niet, toch heeft Dacia vandaag een marktaandeel van 12,4 procent in ons land. Deze automobilisten weten goed waarom liefst drie Dacia-modellen in de top vijf van best verkochte particuliere wagens staan. “Ik heb al veel lachers zich zien bekeren.”