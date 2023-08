45% krijgt een ‘eerlijk loon’

“Hoeveel verdien jij?”

Hoeveel we nu maandelijks verdienen is voor vele werknemers jammer genoeg nog altijd taboe op de werkvloer. Weinigen durven of willen tegenover hun collega’s eerlijk toegeven hoe hun loonpakket er nu echt uitziet.

Toch kan het lonen om een vergelijkbare test te doen, vooral wanneer de jobinhoud en de anciënniteit zowat gelijk lopen.

Van zij die het wél weten van elkaar is de meerderheid toch tevreden over de loonverdeling binnen het bedrijf. Dat blijkt alvast uit de cijfers van een internationaal onderzoek van HR-dienstenbedrijf SD Worx.

De eerlijke cijfers

45% van de ondervraagde werknemers vertrouwt erop dat zijn of haar loonpakket best wel correct is in vergelijking met collega’s. Hiermee scoort België het hoogst. Franse (29%) en Zweedse (28%) werknemers zijn dan weer sceptisch over de loonverdeling op het werk.

22% van de ondervraagde werknemers is nog niet helemaal overtuigd over de schijnbaar eerlijke loonverdeling binnen het bedrijf. Dat is voornamelijk te wijten aan het gebrek aan loontransparantie op de werkvloer waarbij iedereen er het raden naar heeft hoeveel de ander mogelijk zou verdienen.

Het goede nieuws is dat er tegen 2026 een Europese richtlijn van kracht wordt die bedrijven verplicht om looninformatie openbaar te maken. M.a.w. wie al voor een bedrijf werkt of er net begint weet meteen wie voor welke functie hoeveel verdient.

Ter info: om een waardeoordeel te vellen, werd de interne loonverdeling (“de interne billijkheid”) bepaald aan de hand van de interne verhouding van alle jobfuncties en de bijbehorende vaardigheden en verantwoordelijkheid.

Belgen zijn weinig achterdochtig

41% van de ondervraagde werknemers vindt het ontvangen loonpakket marktconform in vergelijking met werknemers die vergelijkbaar werk leveren in andere bedrijven of organisaties.

Ook hier staat België wat vertrouwen betreft aan de top. Deze kopgroep delen ze met Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Ierland.

De landen die dan weer het meest achterdochtig zijn wat de loonverdeling betreft zijn Frankrijk, Finland, Verenigd Koninkrijk, Zweden - allemaal ongeveer 45% - en Kroatië - 52%).

Bron: Jobat.be