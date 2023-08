Deze woningen in Sint-Truiden zijn in 2021 onbewoonbaar verklaard. — © Karel Hemerijckx

In Vlaanderen zijn vorig jaar bijna 4.700 woningen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard waarvan bijna 400 in Limburg. Het hoogste aantal ooit. Het gevolg van strengere controles vanuit de gemeenten.