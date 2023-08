Quad knalt tegen boom in Riemst, twee lichtgewonden

In de Iers Kruisstraat in Lafelt (Riemst) is vrijdagmiddag omstreeks 13.30 uur een quad met twee personen tegen een boom gereden. De twee raakten lichtgewond.

Het splinternieuwe voertuig raakte ernstig beschadigd door de klap. Blijkbaar had de bestuurder - een Nederlandse inwoner van Riemst - de controle over het stuur verloren, waarna hij in de berm tegen een plataan belandde. De hulpdiensten waren erg snel ter plaatse. De twee lichtgewonden werden met de ziekenwagen naar het AZ Vesalius in Tongeren gebracht voor verdere verzorging. De quad werd niet veel later door een takelwagen opgehaald.

© Eddy Vandoren

© Eddy Vandoren