Onderzoek geopend voor doodslag na dodelijke brand in Frans vakantieverblijf

Na de dodelijke brand in een vakantieverblijf in het Franse Wintzenheim heeft het parket van Colmar, dat een onderzoek instelde na het incident, besloten om af te zien van zijn bevoegdheid, ten gunste van het parket van Parijs. Dat laatste startte vrijdag een onderzoek wegens “doodslag en onopzettelijke verwondingen met verzwarende omstandigheden”, meldden de twee juridische instanties in een gezamenlijk persbericht.