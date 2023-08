Politie Lommel krijgt twee nieuwe quads: “Voertuigen worden zeer vaak ingezet”

De politie Lommel heeft vrijdag twee nieuwe quads gekregen. “De oude zijn volledig afgeschreven omdat we ze zo vaak gebruiken. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in het centrum zelfs”, zegt korpschef Bart Voordeckers.

De Lommelse politie maakt al langer gebruik van quads. “We hadden er al twee, maar die hebben heel wat kilometers op de teller en vertonen te veel mankementen”, zegt Voordeckers. “Wij zetten immers voortdurend quads in. Ze zijn door hun behendigheid handig om in natuurgebieden zoals de Lommelse Sahara controles te doen, of om in een bos iemand te zoeken die hulp nodig heeft. Maar evenzeer worden de quads ook ingezet voor ordehandhaving op evenementen of controles op overlast in het centrum van Lommel.”

Vrijdagmiddag kreeg de politie van burgemeester Bob Nijs de sleutels voor twee nieuwe quads overhandigd. De voertuigen zijn voorzien van een Battenburg-patroon voor een maximale zichtbaarheid.