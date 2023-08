Zijn we opnieuw vertrokken voor een langere periode van zomerweer?

Na weken van kwakkelweer lijkt de zomer eindelijk opnieuw in het land. Zijn we vertrokken voor een langere periode met mooi weer? Volgens Nicolas Roose van NoodweerBenelux wel. “Het weekend is nog een beetje wisselvallig, maar vanaf maandag ziet het er heel mooi uit.”

Op papier was juli een zomermaand, in de praktijk voelde het eerder aan als een natte herfst. We kregen het hoogste aantal regendagen in 35 jaar tijd over ons heen, een trend die zich tijdens het begin van deze maand voortzette. Maar wie gisteren of vandaag buiten is geweest, heeft het gevoeld: de zon is terug.

Vandaag klimmen de temperaturen in het binnenland al tot 27 graden. “Of dit het begin is van een echte zomerperiode? Ik denk het wel”, zegt Nicolas Roose van NoodweerBenelux. “Dit weekend zal nog een beetje een valse noot zijn, omdat er zaterdagvoormiddag nog wat buien over ons land zullen trekken vanuit Frankrijk en er ook wat bewolkte perioden tussenzitten. De temperaturen dalen ook een beetje naar 22 à 23 graden.”

“Maar vanaf maandag ziet het er heel mooi uit. Dan krijgen we vanuit Noord-Afrika tropische lucht aangeleverd die ervoor zal zorgen dat we minstens tot vrijdag heel aangenaam Belgisch zomerweer krijgen. We zien kwikstanden van 25 tot 27 graden in het binnenland, aan de kust zal dat een paar graden minder zijn. Er zijn een aantal berekeningen die wel eens een spatje water toelaten, maar de kans op echte buien is eerder klein.”

Volgend weekend nog tropischer?

Zonnig en warm weer, zonder overdreven temperaturen. Dat zal veel Pukkelpop-gangers als muziek in de oren klinken. Al zijn de voorspellingen voor volgend weekend nog niet helemaal duidelijk. “Weercomputers hebben maar een betrouwbaarheid van ongeveer een week, daarna is het moeilijker. Een verlenging van het zomerweer met nog wat tropischere temperaturen is mogelijk, maar dat wordt dus nog een beetje afwachten.”

Het KMI voorspelt alvast temperaturen van rond of boven de 30 graden voor het weekend van 19 en 20 augustus. En ook weerman Ruben Weytens (Het Belang van Limburg) ziet een reële kans dat we volgend weekend nog eens temperaturen van 30 graden en meer krijgen. “Maar het gaat slechts om een trend, dus we wachten best nog even af”, schrijft hij op Facebook.