Peltenaar Sente Sentjens ontgoocheld na 17de plek in tijdrit op WK: “Ik weet niet wat er gebeurd is”

Sente Sentjens dook erg ontgoocheld de mixed zone in toen hij zijn tijdrit had afgewerkt in Glasgow. Een kanonstart leverde hem een de tweede tussentijd op bij het eerste tussenpunt. Daar bleef niets meer van over aan de meet, waar de Peltenaar uiteindelijk doorzakte naar plekje zeventien in de eindstand.

“Ik weet niet wat er gebeurd is”, stond Sentjens geëmotioneerd de pers te woord. “Tot aan tussenpunt één ging het super en realiseerde ik blijkbaar de tweede tijd. Daarna liep het parcours omhoog en kon ik niet meer versnellen. Ik weet niet goed waarom, dus dat moeten we eens bekijken bij de evaluatie. Ik kon de waardes niet meer trappen die ik gewoon ben. Het kasseiklimmetje op het einde was ook nog erg zwaar, zeker de laatste 300 meter.”