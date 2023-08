Dure operatie redde leven van haar hond, maar Natalie kan rekening niet betalen: “Ik kon Sky toch niet in de steek laten?”

Alleenstaande mama Natalie Monteny (45) uit Oostende zit met de handen in het haar. Vorig jaar werd ze getroffen door een hersenbloeding, waardoor ze financieel voor een enorme uitdaging staat. Nu slikte haar golden retriever Sky ook nog eens een satéstokje in met een zware operatie als gevolg. Natalie heeft niet voldoende geld om de factuur van duizenden euro’s te betalen, dus startte ze een crowdfunding op. “Ik móest het leven van Sky redden”, klinkt het droevig.

Natalie leefde een vrij zorgeloos leven, tot ze in november 2022 een zware hersenbloeding kreeg. “Ik herinner mij nog dat ik op dat moment een zware longontsteking opgelopen had door te gaan lopen”, zegt de vrouw, die ooit erg sportief was. “In het ziekenhuis voelde ik opeens iets barsten in mijn hoofd, gevolgd door zware hoofdpijn. Ik ben nog naar de gang gelopen en toen werd het donker.”

Aan zijden draadje

Natalie ging vrijwel onmiddellijk in coma. Haar leven hing aan een zijden draadje en dat vier weken lang. “Ik heb het geluk gehad dat ik op dat moment in het ziekenhuis was”, vervolgt de vrouw, die zelf verpleegster is en op de afdeling cardiologie van het AZ Damiaan werkte. “De dokters snappen zelfs niet dat ik dit overleefd heb. Ik heb opnieuw moeten leren lopen en mijn geheugen laat mij dikwijls in de steek, maar ik leef. Alleen gaat alles veel moeizamer. Ik ben nu sinds kort opnieuw twee halve dagen aan het werk. Maar mijn leven van voor de hersenbloeding, krijg ik waarschijnlijk nooit meer terug.” (Lees verder onder de foto)

Ondanks de zware financiële dobber die een operatie met zich zou meebrengen, wou ze koste wat het kost het leven van Sky redden. — © Jeffrey Roos

En nu heeft ze er nog een zorg bij: haar goldenretriever Sky kon een satéstokje vanop de salontafel te pakken krijgen, met alle gevolgen van dien.

“Mijn zoontje was kippenspiesjes aan het eten, toen Sky haar moment zag om het te pakken en in te slikken”, legt Natalie uit. “Je moet weten dat ik sinds mijn hersenbloeding veel mensen verloren ben, ik ben nu eenmaal niet meer dezelfde. Uiterlijk zie je weinig, maar innerlijk is alles veranderd. Sky is naast mijn zoontje mijn beste vriend. Ik wou haar dus koste wat het kost redden.”

Dure operatie

“Ze moest een zware operatie ondergaan en dat zal mij duizenden euro’s kosten. Maar dat geld heb ik niet. Moest ik voltijds kunnen werken en wat extra’s doen, dan was dat allemaal geen probleem. Maar het lukt me gewoon nog steeds niet. Ik weet zelfs niet wat de toekomst brengt. Ik ben nog te jong om de rest van mijn leven elke dag thuis te zitten. Ik wil werken, heel veel zelfs, maar het gaat gewoon niet, nog niet.” (Lees verder onder de foto)

Ook Sky revalideert momenteel nog steeds, maar net als Natalie, leeft hij. — © Jeffrey Roos

Natalie is nu een crowdfunding opgestart om de kosten van de Universitaire Dierenkliniek te betalen. “Ik heb de factuur nog niet ontvangen, maar ik weet nu al dat het om enkele duizenden euro’s zal gaan. Ik schat zesduizend euro, al kan het ook oplopen tot zestienduizend euro. Ik heb het er erg moeilijk mee om dit te doen. Ik heb tot nu toe mijn plan kunnen trekken, mede door de steun van mijn ouders. Maar dit bedrag kunnen die mensen ook niet ophoesten.”

“Het doet pijn dat ik zelf niet kan instaan voor de zorg van Sky, want zo hoort het in principe te zijn. Die hond is mijn alles en ze is een grote steun geweest de voorbije maanden. Er zal sowieso ook een nabehandeling nodig zijn voor mijn meisje en ook dat zal geld kosten. Maar ze leeft en daar draait het om”, besluit de moedige vrouw.

De crowdfunding vind je hier.