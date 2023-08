“Veel klachten over Belvilla”: Testaankoop na getuigenis van kasteel vol schimmel en uitwerpselen in Toscane

Na corona eindelijk nog eens echt op vakantie, dachten enkele Antwerpse gezinnen die in Toscane een kasteellandgoed hadden gehuurd. Kostprijs: 13.000 euro voor twee weken. Bij aankomst bleek het een onbewoonbare, onveilige en stinkende ruïne te zijn. Ze namen meermaals contact op met verhuurbedrijf Belvilla maar telkens kregen ze hetzelfde antwoord: “We geven het door aan het management en koppelen zo snel mogelijk terug.” Belvilla is geen onbekende bij Testaankoop.

“In het verleden hebben we al veel klachten gekregen over Belvilla”, zegt woordvoerder van Testaankoop Ortwin Huysmans. “Rode draad in die klachten is de gebrekkige dienstverlening. De klachten gaan over uitblijvende communicatie en slechte klachtenafhandeling. Bij annulaties moeten gedupeerden te lang op terugbetaling wachten.”

Volgens Testaankoop hebben Kristel en de andere gezinnen wel degelijk recht op schadevergoeding. “Afgaande op de algemene voorwaarden in het verhuurcontract hebben ze recht op schadevergoeding en terugbetaling omdat de verblijfplaats die ze gehuurd hebben niet beantwoordt aan de geadverteerde omschrijvingen. Ik raad hun aan om hoog in te zetten, want behalve de dure huurwoning waarover ze niet hebben kunnen beschikken is er ook de psychologische schade door de vele praktische problemen.”

Als Belvilla geen gehoor geeft aan hun klachten, is de enige andere optie naar de rechtbank stappen, zegt Ortwin Huysmans nog. “Een zeer gecompliceerde onderneming, want Belvilla is weliswaar een Nederlandse firma, maar met vestiging in Zwitserland, dus niet binnen de EU.”