Australiër Oscar Chamberlain kroont zich tot wereldkampioen tijdrijden bij junioren, Belgen doen niet mee voor medailles

De Australiër Oscar Chamberlain heeft zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren gekroond. Met een voorsprong van 24 seconden was hij duidelijk sneller dan Ben Wiggins, zoon van voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins. Eerste Belg was Duarte Marivoet-Scholiers op een zevende plaats.

Marivoet-Scholiers ging als allerlaatste van start en gold als een van de favorieten. Zijn tijd aan het tussenpunt maakte echter duidelijk dat goud enorm moeilijk zou worden. Hij keek daar namelijk al tegen een achterstand van 22 seconden aan op de Duitser Louis Leidert. Werk aan de winkel dus voor Marivoet-Scholiers.

Maar ook aan het tweede tussenpunt kwam hij er niet aan te pas. Marivoet-Scholiers nam er wel wat tijd terug, maar het podium werd toch ontzettend moeilijk. Dat bleek ook aan de finish, waar zijn achterstand 57 seconden bedroeg. Hij werd daarmee zevende.

Oscar Chamberlain knalde uiteindelijk naar de wereldtitel. De 18-jarige Australiër, die voor de opleidingsploeg van AG2R Citroën rijdt, verpulverde de tijd van Louis Leidert aan de finish met maar liefst 34 seconden. Hij dook na 22,8 kilometer als eerste onder de 29 minuten.

Het zilver ging naar Ben Wiggins, die op 24 seconden eindigde van Chamberlain. Leidert finishte uiteindelijk op 34 seconden en legde zo beslag op de laatste podiumplaats. Topfavoriet Jørgen Nordhagen, die in 2025 prof wordt bij Jumbo-Visma, was vierde op meer dan 37 seconden.

Ontgoochelde Sentjens

Met Sente Sentjens stond er nog een tweede Belg aan de start van de tijdrit bij de junioren. Sente, een klassiek type, startte goed en speelde mee tot aan het eerste tussenpunt. Maar daarna was zijn vat helemaal af. Aan de finish had hij een achterstand van een kleine minuut op Leidert. Sowieso geen medaille voor Sentjens, en ook aan een plaats in de top tien moest hij niet denken.

Na afloop was Sentjens, die in 2025 prof wordt bij Alpecin-Deceuninck, één brok ontgoocheling. Hij eindigde uiteindelijk als zeventiende. “Het eerste stuk ging goed maar na het eerste tussenpunt ging het niet meer. Ik weet ook niet waarom. Hier was ik niet voor naar hier gekomen. Ik weet echt niet waaraan het ligt. Ik ben hier echt niet tevreden mee”, reageerde hij heel emotioneel.