TikTokkers zweren massaal bij wortelen voor een bruiner kleurtje, maar werkt dat ook?

Influencer Isabelle Lux is één van de vele en meest aanwezige wortelfanaten op het socialemediaplatform. Ze stelt dat ze al jaren enkele wortels per dag eet en dat dat ervoor heeft gezorgd dat ze niet meer hoeft te zonnebaden én geen zelfbruiner meer hoeft te gebruiken.

Onder de video staan echter ook een heleboel comments van volgers te lezen die iets minder enthousiast worden van de zogenaamde hack. Mensen getuigen dat hun handen en voeten oranje kleurden na een tijdje en zelfs dat ze hun baby naar de dokter namen omdat ze bang waren dat die aan geelzucht leed.

Wortel of geen wortel?

Wij waren dus weleens benieuwd naar wat een professional denkt van de trend. Volgens Michael Sels, hoofddiëtist verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, kan het eten van een grote dosis wortelen inderdaad voor een kleurtje zorgen.

LEES OOK:

“Het gaat dan niet om een bruine, maar eerder om een oranje tint. Dat verschijnsel wordt veroorzaakt door bètacaroteen, een oranje pigment dat voornamelijk aanwezig is in wortelen en bijdraagt aan de productie van vitamine A in het lichaam. Wie echt een verschil ter hoogte van de huid wil zien, moet echter wel aanzienlijke hoeveelheden wortel consumeren. Al is dat niet per se problematisch, want slechts een kleine 5% van de Belgen eet voldoende groenten.”

Dermatologe Dr. Griet Voet gaf eerder ook al aan dat bètacaroteen kan bijdragen tot een mooier bruin kleurtje (in combinatie met voldoende zonnecrème uiteraard), dus enkele wortelen per dag toevoegen aan je dieet kan alvast geen kwaad.