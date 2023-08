Tom Carlens: “We beschikken dit seizoen over een goede mix van spelers.” — © Serge Minten

Met zijn 27 jaar oud is kapitein Tom Carlens de ancien van tweedeprovincialer FC Landen. Zondag bekampt hij met rood-zwart de club van ex-Kanarie Jonathan Legear. “Dat we nog in de derde bekerronde zitten, geeft een enorme boost.”