Nu ook officieel: Fabio Jakobsen verlaat Soudal Quick-Step en verkast naar DSM-Firmenich

De 26-jarige Nederlander sprintte bij de blauwe armada van Patrick Lefevere al een rijkgevulde carrière bij elkaar. Jakobsen won al zes ritten in grote rondes, waarvan vijf in de Vuelta en eentje in de Tour de France. Ook in de sprintklassiekers wist Jakobsen al enkele mooie overwinningen op zijn naam te schrijven. Zo won hij in zijn eerste jaar bij het toenmalige Quick-Step Floors al meteen Nokere Koerse en de Scheldeprijs. In 2022 kwam daar Kuurne-Brussel-Kuurne bij. Verder werd Jakobsen ook al Nederlands kampioen (2019) en vorig seizoen ook Europees kampioen.

De renner had tijdens de Ronde van Polen in 2020 evenwel een doodsmak gemaakt in een sprintduel met zijn landgenoot Dylan Groenewegen, waardoor hij twee dagen in coma lag en meer dan negen maanden moest revalideren. Groenewegen werd voor het incident negen maanden geschorst.

“Nog goede jaren in de benen”

“Toen ik in een van de jeugdcategorieën van het wielrennen reed, was DSM-Firmenich een van de grote en opkomende teams in de grootste wedstrijden zoals de Tour de France”, klinkt het bij Jakobsen. “Ik keek altijd naar het team op. De ploeg heeft een rijke geschiedenis door het winnen van de bolletjestrui en de groene trui in de Tour, de roze trui in de Giro en het WK ploegentijdrijden en het is een eer om daar deel van uit te maken.”

“Ik heb mooie momenten en mooie herinneringen gehad, maar ik word op het einde van de maand pas 27 dus ik denk dat ik nog meer goede jaren in de benen heb. Ik ben echt gemotiveerd om snel te zijn en samen te winnen.”