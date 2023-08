Waarom Mathieu van der Poel deelneemt aan het WK mountainbike en winnen voor een keer geen prioriteit is: “Plaats in de top-20 volstaat”

Er zullen zaterdag in Glentress Forrest veel ogen op Mathieu van der Poel (28) gericht zijn. De wereldkampioen op de weg die zes dagen later ook deelneemt aan het WK mountainbike, dat is toch niet alledaags. Maar waarom start Van der Poel? En waarom is het voor een keer niet zijn ambitie om te winnen? Belgisch bondscoach en olympische medaillewinnaar Filip Meirhaeghe (52) zorgt voor tekst en uitleg.