Verdacht wit poeder in kledingcontainer in Maaseik blijkt leeggespoten brandblusser, straat afgesloten

De brandweer Oost-Limburg is vrijdagvoormiddag rond 10 uur opgeroepen nadat een grote hoeveelheid wit poeder werd gevonden in een kledingcontainer op de Verloren Kost in Maaseik. Het bleek om een leeggespoten brandblusapparaat te gaan. De straat werd tijdens de controle afgesloten.

In de straat Verloren Kost achter de oude begraafplaats van Maaseik staan enkele kledingcontainers. Daar kunnen inwoners hun afgedankte kledij in plastic zakken deponeren. De kledingcontainers zijn van Kringloop Maasland. Vrijdagvoormiddag gingen enkele medewerkers van de kringloopwinkel met een vrachtwagen de kledingcontainer ledigen.

“Maar bij het openen van de container zagen ze een grote hoeveelheid wit poeder”, zegt burgemeester Johan Tollenaere (Open Vld) van Maaseik. “De medewerkers vonden dit verdacht en hebben onmiddellijk de politie Maasland en de brandweer Oost-Limburg op de hoogte gebracht.” De brandweer rukte vanuit Maaseik uit voor een incident gevaarlijke stoffen. De Verloren Kost werd uit voorzorg vanaf het kruispunt met de Oude Baan in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Mannen met beschermende kledij controleerden de volledige container.

© Mark Dreesen

Veiligheidsvoorschriften

“Bij de controle van de brandweer is gebleken dat er, mogelijk enkele dagen geleden, brand is geweest in de kledingcontainer. Bovendien vond men binnenin ook een leeggespoten brandblusapparaat. Al het witte poeder lag over de kleding. Het was voor de medewerkers van kringloop Maasland in het begin, bij het openen van de kledingcontainer, niet onmiddellijk duidelijk vanwaar dit wit poeder afkomstig was. Daarom hebben ze alle veiligheidsvoorschriften in acht genomen en de hulpdiensten op de hoogte gebracht.”

Of de kleding in de container nog bruikbaar is, zal later nog blijken. De container zal alleszins grondig gereinigd moeten worden. Na de controle mochten de bewoners van Verloren Kost weer naar huis en werd de straat opengesteld.

© Mark Dreesen

© Mark Dreesen