“En zeggen dat we pas het grasperk aan de zijkant van het huis volledig hebben laten herstellen”, zegt Lucienne Vandebeeck. — © Chris Nelis

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Voor de vierde maal op rij hebben everzwijnen schade aangericht in de tuinen van een gezin aan de Lillosteenweg in Houthalen-Helchteren. “Het grasperk was nog maar net hersteld”, zucht Lucienne Vandebeeck.