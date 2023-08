Van 12 tot en met 15 augustus organiseert Orienteering Vlaanderen de Vierdaagse van Limburg. In Oudsbergen en het Nederlandse Vlierden krijgen de deelnemers elke dag een bosrijk parcours voor de voeten geschoven. Een van hen is voormalig Belgisch kampioen Thomas Van der Kleij. “Winnen is voor mij minder belangrijk dan de juiste keuzes maken.”