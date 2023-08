“Zo mooi kunnen sociale media zijn”: jongen (9) vindt trouwring op strand, dankzij Facebook komt die weer bij koppel terecht

Jasmine Bostyn en Mathias Nowé, beiden 34 en uit Wevelgem, genoten maandag van een vrije dag in Nieuwpoort. Met vrienden en kinderen gingen ze iets eten, daarna zochten ze een zonnig plekje op in de duinen. “Toen het tijd werd om naar huis te gaan, wenkte Mathias de spelende kinderen om te komen”, vertelt Jasmine. “Op dat moment voelde hij zijn trouwring van zijn vinger afglijden en in het zachte zand vallen. Uiteraard was hij meteen erg geschrokken. Hij bleef stokstijf staan, riep ons en samen begonnen we als een gek te zoeken.”

Jongetje ziet blinkend ding

Liefst anderhalf uur zocht het gezelschap tevergeefs. “Maar niets te vinden. We waren zó aangeslagen dat we nog even op een appartement van vrienden ter plaatse bleven om na te denken. We spraken zelfs nog een strandjutter aan, die zelf op zoek ging met zijn metaaldetector, maar ook dat leverde niets op. We waren er echt van overtuigd dat we de ring voorgoed kwijt waren.”

Ook een zoekactie met de metaaldetector leverde niets op. — © if

Teleurgesteld reed het koppel huiswaarts en deed ’s anderendaags aangifte bij de politie. “In de loop van dinsdagavond kregen we dan plots een bericht van vrienden. Op een Facebookpagina van Nieuwpoort werd een bericht geplaatst dat er een ring gevonden was, met onze voornamen en ons trouwjaar. Wie de exacte datum kon zeggen aan de meldster, kon de ring halen. Blijkbaar had een jongetje van 9 al spelend ‘een blinkend ding’, onze ring dus, gevonden en aan zijn ouders gegeven. Zo kwam het op Facebook terecht.”

Overstelpt door berichten

Van dan ging het snel. “We werden plots overstelpt met berichten van mensen die de oproep op Facebook hadden gezien en ons contacteerden”, zegt het koppel. “Vrienden, oude kennissen en zelfs mensen die we totaal niet kennen, maar wel op zoek waren gegaan. Het was onwaarschijnlijk, we waren zelfs even van slag. We konden de inscriptie met onze trouwdatum – 8 april 2017 – bevestigen en al gauw hadden we contact met de ouders van het jongetje, die in Moorslede wonen. Niet eens zo ver bij ons vandaan. Maar zelfs al woonden ze 100 kilometer of verder: we zijn zó blij dat we onverwachts snel de ring terug hebben. Woensdagochtend zijn we meteen tot in Moorslede gereden. Het jongetje beloonden we met twee grote zakken snoep en we deden zijn ouders een goede fles wijn cadeau.”

Kracht van Facebook

Jasmine en Mathias genoten deze week nog van een stralend dagje Plopsaland, waar ze weliswaar goed zorg droegen voor hun ringen. “We zijn echt heel blij. Een trouwring is zo symbolisch en niet te vervangen. We danken uiteraard de vinders, maar ook alle mensen die via Facebook de zoektocht startten die naar ons leidde. Dit bewijst nog maar eens hoe krachtig sociale media wel zijn. Ja, er staan heel lelijke dingen op, maar dat het soms ook voor iets héél moois gebruikt kan worden, dat bewijst ons verhaal.”