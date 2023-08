Is deze actrice de nieuwe vriendin van Harry Styles?

Er is een nieuwe liefde in het leven van Harry Styles (29). Volgens de Britse krant Daily Mail is de Britse zanger nu samen met Taylor Russel (29), de actrice die bekend is van ‘Bones & All’.

Het is druk in het liefdesleven van Harry Styles. Onlangs kwam er een einde aan zijn relatie met Olivia Wilde. Daarna werd hij innig kussend gespot met model Emily Ratajkowski.

Taylor Russell in ‘Bones & All’. — © AP

En nu is hij dus volgens de Britse krant Daily Mail samen met Bones&All-actrice Taylor Russel. Ze zijn deze week samen gespot tijdens een avondje stappen in Londen. Even voordien was Styles al gezien bij de première van het theaterstuk The Effect, waarin Taylor Russsel meespeelt.

Harry Styles en Emily Ratajkowski — © EPA

Op de foto’s die de Britse pers kreeg toegespeeld, waren Harry Styles en Taylor Russel op een feestje, samen met andere mensen. Ook James Corden en zijn vrouw Julia Carey waren erbij.

De krant The Mirror weet dan weer dat Taylor Russell ook naar een paar optredens van Harry Styles is geweest tijdens zijn Love On Tour-tournee. Ze zou onder andere gespot zijn op het concert in Wenen.